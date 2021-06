Emmanuel Macron, palmuit in timpul unei vizite oficiale. Doua persoane au fost retinute VIDEO

Doua persoane au fost arestate in Franta dupa ce presedintele Emmanuel Macron a fost palmuit de un barbat in timpul unei plimbari in regiunea Drome din sud-estul Frantei, relateaza Reuters.Intr-o scurta inregistrare publicata pe Twitter se vede cum presedintele francez s-a apropiat de o multime de oameni, moment in care un barbat l-a lovit peste fata. Individul imbracat intr-un tricou verde, cu ochelari de soare si cu o masca de protectie striga "Jos cu Macronia!" inainte de a-l lovi pe Macron.Ofiterii de securitate ai lui Macron l-au imobilizat rapid si l-au retras pe presedintele francez de la scena incidentului. Acesta si-a continuat apoi vizita.Autenticitatea inregistrarii video, in care se aude in mod clar "Jos Macron!", publicata pe retele de scializare, a fost confirmata de anturajul sefului statului.