Presedintele Germaniei a fost imunizat cu prima doza de vaccin AstraZeneca

Steinmeier, care are 65 de ani, a facut prima doza, in conformitate cu decizia recenta a Germaniei de a opri imunizarea cu acest ser pentru persoanele care au sub 60 de ani."Am incredere in serurile aprobate in Germania. Vaccinarea e pasul crucial pentru a iesi din pandemie, profitati de oportunitatile care apar", a declarat Steinmeier.Pe 30 martie, guvernul german a decis restrictionarea utilizarii vaccinului AstraZeneca la cei sub 60 de ani din cauza aparitiei unor cazuri rare de tromboza.