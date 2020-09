Presedintele Libanului, despre incendiul de la Tripoli: "Un sabotaj, o eroare tehnica sau o neglijenta"

"Incendiul de astazi ar putea fi un act de sabotaj international, rezultatul unei erori tehnice (...) sau al unei neglijente", a declarat presedintele in deschiderea unei reuniuni a Consiliului superior de aparare."In oricare dintre aceste cazuri, cauza trebuie cunoscuta cat mai rapid posibil si responsabilii trebuie trasi la raspundere", a spus el, potrivit contului de Twitter al presedintiei.Incendiul din portul Beirut, care a afectat un ajutor umanitar vital, a reaprins mania libanezilor, inca sub soc dupa explozia care le-a indoliat tara in urma cu cinci saptamani.Incendiul a scazut in intensitate in cursul serii, dar nu fusese inca stins dupa mai multe ore de operatiuni comune ale protectiei civile si elicopterelor armatei.De-a lungul intregii dupa-amiezi, cerul din Beirut a fost acoperit de un fum negru gros.Incendiul s-a declansat intr-un depozit in care erau stocate bidoane de ulei, a precizat armata.Potrivit "informatiilor preliminare", se efectuau reparatii la un fierastrau electric, iar scanteile care au sarit au dus la declansarea unui incendiu, a declarat la randul sau ministrul transporturilor si lucrarilor publice, Michel Najjar.Joi seara, Crucea Rosie internationala a anuntat ca tinea in acest depozit "mii de colete alimentare si o jumatate de milion de litri de ulei"."Operatiunea noastra umanitara risca sa fie serios perturbata", a avertizat pe Twitter directorul regional pentru Orientul Mijlociu, Fabrizio Carboni.Este vorba despre al doilea incendiu in cateva zile in portul Beirut. Miercuri, munti de deseuri, lemn si pneuri au luat foc.Unii deputati au denuntat chiar o tentativa a autoritatilor de a ingropa eventuale probe legate de drama de pe 4 august. "Daca incendiul de astazi a fost provocat, este in mod sigur pentru a ascunde ceva (...), a-i impiedica pe anchetatori sa efectueze analize si sa adune mai multe probe", a scris Neemat Frem pe Twitter.