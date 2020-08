Presedintele Lukasenko sustine ca presupusii mercenari rusi arestati saptamana trecuta au incalcat legea

Autoritatile din Belarus i-au acuzat pe suspecti de conspiratie in vederea destabilizarii tarii inaintea alegerilor prezidentiale de duminica. Rusia a afirmat ca respectivii erau doar in tranzit catre o tara neprecizata din America Latina.Conducerea de la Minsk urmeaza sa invite Rusia si Ucraina la un dialog pe acest subiect. Lukasenko a anuntat ca a ordonat invitarea unor procuror rusi si ucraineni sa contribuie la ancheta.Kievul cere extradarea presupusilor mercenari in Ucraina, pe motiv ca sunt implicati in luptele din estul acestei tari. Moscova respinge afirmatia ca ar fi vorba de mercenari si sustine ca este vorba de angajati ai unei firme private de securitate.