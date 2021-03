Criza politica de la Chisinau, departe de a se incheia. Presedintele Maia Sandu nu va desemna un candidat la functia de premier

Parlamentul este obligat sa inceapa procedura de suspendare

Concret, Sandu spera in continuare ca asa va provoca alegeri parlamentare anticipate , chiar daca Socialistii lui Igor Dodon spun ca aceasta cale aleasa de seful statului nu va duce la anticipateMaia Sandu a declarat, intr-un interviu pentru Europa Libera, ca exista un conflict intre Presedintie si Parlament, care poate fi rezolvat prin doua cai: fie alegeri parlamentare anticipate, fie referendum de demitere din functie a presedintelui tarii. Maia Sandu nu a precizat din punct de vedere juridic cum se va ajunge la anticipate, in conditiile in care Constitutia prevede ca doar in urma a cel putin doua tentative esuate de investire a unui Guvern exista circumstante de dizolvare a Parlamentului sau in cazul inactivitatii Parlamentului pentru o perioada de trei luni.Cu toate acestea, Maia Sandu sugereaza ca, daca ea nu va desemna un candidat la functia de premier, Parlamentul este obligat sa inceapa procedura de suspendare si de demitere din functie a sefului statului in urma unui referendum, ca forma de sanctiune in rezultatul faptului ca presedintele a incalcat Constitutia.Presedintele da de inteles ca, daca referendumul esueaza, atunci vor fi organizate alegeri parlamentare anticipate, insa iarasi nu ofera detalii cum este posibil acest lucru din punct de vedere juridic, pentru ca Legea Suprema nu prevede dizolvarea Parlamentului in cazul in care esueaza referendumul de demitere a sefului statului.De cealalta parte, Igor Dodon a declarat ca majoritatea parlamentara nu intentioneaza sa initieze procedura de impeachment, deoarece acest fapt nu va duce la solutioarea crizei politice, ci doar la o risipa de 120 milioane de lei."Conflictul este intre Presedintie si Parlament. Acest conflict, daca nu se gaseste compromis (pentru organizarea alegerilor anticipate) poate fi rezolvat de cetateni la referendum de suspendare a presedintelui sau la anticipate pentru realegerea Parlamentului", a spus Maia Sandu.Ea a accentuat ca pledeaza pentru anticipate pentru ca "nu exista o majoritate parlamentara capabila sa sutina un Guvern care sa lucreze pentru oameni".