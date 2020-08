Presedintele Mexicului, despre vaccinul contra COVID-19 rusesc: "As fi primul care s-ar vaccina"

"As fi primul care s-ar vaccina", a declarat Lopez Obrador in cadrul unei conferinte de presa, potrivit Reuters Rusia a aprobat vaccinul si a produs primul lot de doze la mai putin de doua luni de la inceperea testarilor, provocand incertitudine si ingrijorare in randul oamenilor de stiinta.Guvernele Mexicului si Argentinei au incheiat un parteneriat cu AstraZeneca, o companie farmaceutica, pentru a produce un vaccin, fiind necesare aproximativ 200 de milioane de doze, dupa cum afirma un secretar de stat din ministerul de externe mexican. Mexic a inregistrat 522.162 de cazuri de COVID-19, iar 56.757 de persoane au murit in urma infectarii de la inceputul pandemiei.