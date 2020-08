"Stiti cand o sa-mi pun masca? Atunci cand nu va mai exista coruptie. Atunci imi voi pune masca si nu voi mai vorbi", a declarat Obrador.Potrivit Transparency International, Mexicul este pe locul 130 in lume in ceea ce priveste coruptia din sistemul politic.Obrador a fost extrem de criticat pentru actiunile Mexicului in fata pandemiei de coronavirus. Criticii ii reproseaza ca a impus prea tarziu masuri de restrictie si le-a ridicat prea devreme.Mexicul este a treia tara din lume cea mai afectata din cauza deceselor legate de coronavirus, cu 46.688 de morti (424.637 cazuri).