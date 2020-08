Erdogan a emis inca un decret prezidential de transformare a unei biserici in moschee

Masura urmeaza deciziei din iulie de a transforma Hagia Sofia in moschee, condamnata de comunitatea internationala.Schimbarea statutului acestui monument a fost adoptata in decembrie 2019, dar decizia Consiliului de Stat al Turciei nu a fost pusa in aplicare pana in prezent.Chora este unul dintre splendidele exemple de arta bizantina si inca pastreaza mozaicuri si fresce. Interiorul este acoperit cu scene biblice si portrete cu Iisus si sfinti datand din secolul al XIV-lea.Inainte de a converti Sfanta Sofia, fosta catedrala a patriarhiei din Constantinopol in timpul Imperiului Bizantin, istoricul francez Fabrice Monnier remarca faptul ca Turcia a transformat deja doua biserici-muzeu inapoi in moschei in ultimii ani, la Iznik, fost Nicaea, si la Trabzon.Biserica Sfantul Mantuitor din Chora este diferita, a declarat Monnier pentru Le Figaro. "Mozaicurile si frescele sale frumoase acopera aproape toti peretii si cupolele bisericii", a spus el. "Ar fi greu de imaginat ca va fi transformata din nou in moschee fara a fi acoperite in totalitate", a adaugat el.Turcii otomani au transformat Chora in moschee la o jumatate de secol dupa cucerirea Constantinopolului in 1453, ascunzandu-i bogatele opere de arta sub un strat de tencuiala deoarece islamul interzice reprezentarile vizuale.Dupa Al Doilea Razboi Mondial, Turcia, atunci seculara, a retransformat-o in Muzeul Kariye si a permis unor experti americani sa o restaureze pentru a-i reda vechea glorie. Mozaicurile si frescele unice sunt expuse din 1958.