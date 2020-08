Presedintele statului Filipine ameninta sa-i ucida pe toti pacientii infectati cu COVID-19: "Putem oricand sa ne incheiem astfel existenta"

Filipine a inregistrat duminica, 2 august, 5.032 de noi cazuri de COVID-19, cel mai mare numar de la izbucnirea pandemiei in tara insulara, a doua cea mai afectata din sud-estul Asiei dupa Indonezia In acelasi timp, numarul total de bolnavi a ajuns la 103.185, iar la mortilor la 2.059.In acest context, presedintele tarii, Rodrigo Duterte, a tinut un discurs in care-i indeamna pe medicii din tara sa incerce o revolutie pentru stoparea pandemiei. In acelasi timp, Duterte a reimpus starea de urgenta in capitala Manila.Pe de alta parte, peste 80 de organizatii reprezentand zeci de mii de cadre medicale au cerut inasprirea restrictiilor si angajarea mai multor medici.Drept raspuns, Duterte a spus ca urmeaza sa fie angajati 10.000 de medici si alti angajati ai sistemului medical, dar in acelasi timp s-a aratat deranjat de indrazneala revendicarilor, avertizandu-i pe medici sa nu indrazneasca sa se revolte impotriva lui."Chiar nu ma cunoasteti. Vreti o revolutie? Atunci spuneti-o. Dati-i drumul, incercati-o. O sa distrugem totul. O sa ii ucidem pe toti cei care sunt infectati cu COVID. Asta va doriti? Putem oricand sa ne incheiem existenta in modul acesta", a declarat Rodrigo Duterte, citat de Newsweek , in timpul unui discurs televizat.