Presedintele Turciei: Vizita lui Macron la Beirut a fost un "spectacol". Erdogan il acuza pe omologul sau francez de "colonialism"

"Ceea ce vrea Macron si compania este de a restabili ordinea coloniala (in Liban)", a lansat Erdogan in timpul unui discurs la Ankara. "Noi nu alergam dupa fotografii sau sa facem spectacol in fata camerelor care ne intereseaza", a adaugat el.Seful statului turc a facut referire la deplasarea foarte mediatizata a lui Emmanuel Macron la Beirut saptamana trecuta, dupa exploziile din 4 august care au provocat moartea a 200 de persoane si ranirea a 6.500 de oameni si au devastat capitala libaneza.Daca presedintele turc nu a mers personal la Beirut, si-a trimis vicepresedintele si pe seful diplomatiei saptamana trecuta.Libanul a fost sub control francez din 1920 pana la independenta din 1943. Inainte de asta, a fost sub dominatie otomana timp de patru secole.Atacurile virulente ale lui Erdogan intervin in contextul tensiunilor in crestere dintre Turcia si Franta, legate in special de interesele divergente in Libia si in Mediterana orientala. Interesul Turciei pentru hidrocarburi in aceasta zona maritima a starnit furia Greciei si a Uniunii Europene.Sustinand Atena, Parisul a denuntat actiuni "unilaterale" din partea Ankarei si a anuntat joi ca si-a intensificat prezenta militara in Mediterana orientala trimitand doua avioane si doua nave de razboi Presa proguvernamentala turca a primit vestea cu indignare, acuzand Franta ca "merge prea departe" si "cauta razboi".Erdogan nu a comentat direct decizia franceza joi, dar s-a referit la ea fara sa numeasca o "tara care nu are litoral la Mediterana orientala", somand-o "sa nu se creada mai mare decat este".