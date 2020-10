Presiunea aerului de pe ISS continua sa scada. Cosmonautii rusi au acoperit o fisura cu banda adeziva

"Presiunea aerului continua sa scada, dar nu la fel de rapid", a precizat cosmonautul Anatoli Ivanisin, citat de agentia de presa rusa TASS.Informatia a fost anuntata la o zi dupa ce astronautii au localizat sursa acelei scurgeri de oxigen, dupa saptamani de cautari, si au sigilat-o cu banda adeziva.Astronautii de pe ISS, care au descoperit fisura urmarind un plic de ceai ce plutea spre ea in conditii de imponderabilitate, doresc acum sa o astupe sigiland-o cu un material mai performant."Poate ca ar trebui sa folosim plasturi mai eficienti de la partenerii nostri", a declarat acelasi cosmonaut rus, referindu-se la colegii lui americani.Miercuri, s-a defectat si sistemul de alimentare cu oxigen in modulul rusesc Zvezda, insa sistemul general a ramas functional in celelalte segmente ale laboratorului spatial, care are o vechime de peste 20 de ani.Intr-un incident separat, o coloana de fum s-a ridicat deasupra unui dispozitiv utilizat in timpul unui experiment realizat in sectorul rusesc al ISS. Alimentarea cu electricitate a fost intrerupta.In prezent, sase astronauti se afla la bordul ISS. Trei dintre ei - americanul Chris Cassidy si rusii Anatoli Ivanisin si Ivan Vagner - urmeaza sa revina pe Terra la 22 octombrie.