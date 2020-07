Presupusi mercenari rusi arestati la Minsk: Kremlinul sustine ca nu incearca sa ''destabilizeze'' Belarus, ''aliatul'' sau

Belarus si Ucraina isi intaresc controalele la frontiera, dupa arestarea a peste 30 de presupusi mercenari rusi

"Exista insinuari potrivit carora unele organizatii trimit oameni pentru a destabiliza situatia in Belarus, este evident ca acesta nu poate fi cazul, Rusia si Belarus sunt aliati, partenerii cei mai apropiati", a declarat Dmitri Peskov, purtator de cuvant al presedintiei ruse, in cadrul unei intalniri cu presa.Potrivit lui, Minskul nu a transmis nicio informatie referitoare la "activitati ilegale care ar putea fi cauza arestarii acestora".Belarus a anuntat miercuri arestarea in apropiere de Minsk a 32 de "combatanti" din grupul paramilitar rus "Wagner", considerat ca fiind apropiat Kremlinului, si a unei a 33-a persoane in alta parte in tara.Peskov a confirmat ca toti sunt rusi si ca alti 200 sunt cautati de autoritatile belaruse.Potrivit Minskului, acesti barbati sunt "suspectati de pregatirea unor acte de terorism" cu cateva zile inaintea unor alegeri prezidentiale dificile pentru autoritarul presedinte Aleksandr Lukasenko.Aliate istoric, Moscova si Minsk intretin relatii tensionate de la sfarsitul anului 2019, seful statului belarus acuzand Rusia ca doreste sa-i reduca tara la statutul de vasal si sa se amestece in scrutinul din 9 august in favoarea adversarilor sai.Belarus si Ucraina au convenit sa-si intareasca verificarile la granita si sa-si extinda cooperarea frontaliera, dupa ce in apropiere de Minsk au fost arestati miercuri peste 30 de presupusi mercenari rusi, inaintea alegerilor prezidentiale din Belarus, a anuntat Ministerul de Externe belarus, citat de Reuters.Aceasta decizie are scopul sa previna orice tentativa de destabilizare a celor doua tari, subliniaza MAE belarus intr-un comunicat, in urma unei intalniri cu ambasadorul Rusiei si cu ambasadorul Ucrainei la Minsk.La Kiev, Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anuntat ca va initia procedura de extradare a unor mercenari retinuti cu o zi in urma in Belarus, a transmis joi serviciul de presa al SBU, citat de Reuters si de Interfax-Ukraina.