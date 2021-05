Temeri privind cresterea pretului la carburanti in SUA, dupa ce Colonial Pipeline a fost supusa unui atacul cibernetic

Compania continua sa monitorizeze impactul opririi temporare a serviciului sau si sa lucreze la reluarea acestuia, dar nu a estimat momentul in care va face acest lucru, refuzand si sa faca alte comentarii, potrivit Reuters.Incidentul este una dintre cele mai perturbatoare operatiuni de tipul digital ransom (atac cibernetiv efectuat in scopul obtinerii unei rascumparari) si a determinat apeluri din partea unor parlamentari americani pentru imbunatatirea protectiei infrastructurii energetice critice din Statele Unite impotriva hackerilor.Colonial livreaza 2,5 milioane de barili de benzina si alti carburanti pe zi, de la rafinariile de pe coasta Golfului Mexic catre consumatorii de pe coasta de mijloc a Atlanticului si din sud-estul SUA.Reteaua sa de 8.850 de kilometri deserveste aeroporturi majore, inclusiv Hartsfield Jackson Airport din Atlanta, cel mai tranzitat aeroport din lume.Expertii din comertul cu carburanti, inclusiv Asociatia Americana pentru Automobile, au declarat ca o intrerupere de cateva zile ar putea avea un impact semnificativ asupra aprovizionarii regionale cu combustibil, in special in sud-estul SUA.In timp ce ancheta guvernului SUA este in faza incipienta, un fost oficial american si doua surse din industrie au declarat ca hackerii sunt probabil un grup profesionist de criminalitate cibernetica si ca un grup supranumit "DarkSide" se numara printre potentialii suspecti.DarkSide este cunoscut pentru implementarea ransomware-ului si pentru extorcarea victimelor, evitand in acelasi timp tintele din statele post-sovietice.Ransomware este un tip de malware conceput pentru blocarea sistemelor prin criptarea datelor si solicitarea platii pentru a recastiga accesul.Firma de securitate cibernetica FireEye a fost de asemenea adusa pentru a raspunde atacului, potrivit celor doua surse din industrie. FireEye a refuzat sa comenteze.Colonial a declarat ca lucreaza cu o "firma de securitate cibernetica de varf", dar nu a numit firma.Bloomberg News, citand persoane apropiate situatiei, declarat sambata seara ca hackerii fac parte din DarkSide si au scos aproape 100 gigaocteti de date din reteaua Colonial, joi, inainte de inchiderea conductei.Mesajele lasate hackerilor DarkSide nu au primit un raspuns. Site-ul grupului de pe dark web, unde hackerii posteaza in mod regulat date despre victime, nu face nicio referire la Colonial Pipeline.Presedintele Joe Biden a fost informat despre atacul cibernetic sambata dimineata, a declarat Casa Alba , adaugand ca guvernul lucreaza pentru a incerca sa ajute compania sa restabileasca operatiunile si sa previna intreruperile de aprovizionare.O alta conducta de combustibil care deserveste aceleasi regiuni transporta o treime din volumul Colonial. Orice intrerupere prelungita ar necesita ca petrolierele sa transporte combustibili de pe coasta Golfului SUA pana la porturile de pe Coasta de Est.Compania, cu sediul in Georgia , este detinuta de CDPQ Colonial Partners, IFM, Colonial Pipeline 2, KKR-Keats Pipeline Investors, Koch Capital Investments Company si Shell Midstream Operating.