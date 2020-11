Coronavirus: Pretul imunitatii naturale de grup ar fi cresterea numarului mortilor de cel putin 4 ori, conform estimarilor belgiene

"Mai multe modele estimeaza ca, daca ne-am indrepta catre o imunitate de grup doar pe cale naturala, am avea in tara noastra cel putin 60.000 de morti", adica un numar al deceselor de 4,3 ori mai mare decat cele 13.891 inregistrate pana in prezent in Belgia , a declarat vineri la o conferinta de presa purtatorul de cuvant al comitetului tehnic belgian de combatere a pandemiei COVID-19, Yves van Laethem."Prin urmare, unica optiune este sa asteptam un vaccin bun, sa limitam contactele si sa respectam masurile", a indicat acesta. El a confirmat opiniile conform carora pentru o imunitate de grup este necesar ca un procent de minim 60-70% din populatie sa formeze anticorpi.Mai mult, subliniaza expertul belgian, nu se stie inca in ce masura si pentru cat timp persoanele vindecate de COVID-19 sunt protejate de anticorpii dobanditi pe cale naturala, iar procentul persoanelor care au anticorpi variaza de la o regiune la alta in functie de cat de mult au fost afectate de epidemie si, in orice caz, "imunitatea de grup nu inseamna disparitia virusului in sine"."Eradicarea virusului necesita, in primul rand, ca unicul rezervor (de infectare) sa fie cel uman, dar stim ca exista si un rezervor animal", asadar vaccinul va fi oricum necesar, mai remarca Yves van Laethem.In concluzie, noteaza el, imunitatea naturala de grup nu poate fi obtinuta fara vaccin "decat daca suntem dispusi sa platim un pret extrem de ridicat in vieti omenesti si al distrugerii sistemului sanitar".Belgia are 1.232 de noi cazuri de COVID-19 la 100.000 de locuitori in ultimele 14 zile, una dintre ratele cele mai ridicate din Europa, astfel ca la sfarsitul lunii octombrie a intrat din nou in lockdown, cu toate restrictiile privind deplasarile si contactele sociale aplicate in timpul valului epidemic din primavara. Scolile vor fi redeschise luni, dupa doua saptamani de vacanta prelungita din cauza epidemiei.CITESTE SI: