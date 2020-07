Pretul petrolului scade la nivel global, pe fondul temerilor privind cresterea numarului de cazuri noi de COVID-19

La bursa New York Mercantile Exchange (Nymex), cotatia barilului de petrol "light sweet crude" a scazut cu 0,34 dolari, la 40,25 dolari, dupa ce saptamana trecuta a crescut cu 0,04 dolari.La bursa ICE Futures din Londra, cotatia barilului de petrol Brent din Marea Nordului a scazut luni pana la 42,78 dolari, dupa un declin usor saptamana trecuta.Conform datelor Reuters, pandemia de coronavirus (COVID-19) a ucis peste 604.000 de persoane in intreaga lume si peste 14,5 milioane de persoane sunt infectate."Pandemia care pare fara sfarsit ar putea forta statele din intreaga lume sa impuna restrictii severe, care vor incetini redresarea economiei si vor reduce cererea de energie", a avertizat Avtar Sandu, de la Phillip Futures.Dupa ce in aprilie cererea de combustibil a scazut cu 30%, in urmatoarele luni s-a observat o redresare, dar este sub nivelul de dinaintea pandemiei.Piata este afectata si de informatia ca regele Salman bin Abdulaziz al Arabiei Saudite, in varsta de 84 de ani, a fost internat la spitalul 'Regele Faysal' din Riad pentru a face un control medical, dupa o inflamatie a vezicii biliare.Monarhul, care conduce din 2015 regatul saudit, cel mai mare exportator de titei din lume, este un aliat important al SUA.Cererea globala de petrol va creste anul viitor la un nivel record - sapte milioane de barili pe zi (bpd) - datorita redresarii economiei mondiale in urma pandemiei de coronavirus (COVID-19), dar va ramane sub nivelul din 2019, se arata in raportul lunar publicat saptamana trecuta de Organizatia Statelor Exportatoare de Petrol.De asemenea, cererea pentru titeiul produs de OPEC ar urma sa creasca in 2021 cu sase milioane bpd, la 29,8 milioane de barili pe zi, previzioneaza cartelul.Este primul raport in care OPEC evalueaza piata petrolului din 2021. Estimarea nu include riscurile negative care s-ar putea materializa in 2021, cum ar fi tensiuni comerciale intre SUA si China , un nivel ridicat al datoriilor sau un al doilea val de infectii, se arata in raport.Masurile de izolare introduse pentru a tine sub control raspandirea virusului au afectat in mod deosebit piata petroliera, unde preturile s-au prabusit cu 70% pana la mijlocul lunii aprilie si au dus la acumularea unor stocuri mari de petrol si combustibili la nivel mondial.OPEC se asteapta ca in acest an cererea globala de petrol sa scada cu 8,95 milioane de barili pe zi, mai putin decat in raportul de luna trecuta. De asemenea, cererea pentru titeiul produs de OPEC ar urma sa creasca in 2020 la 23,8 milioane de barili pe zi, previzioneaza cartelul.