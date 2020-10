Pretul petrolului scade pe fondul cresterii numarului de infectii cu noul coronavirus

Cotatia futures a barilului de petrol "light sweet crude" a scazut joi cu 0,24 dolari, la 40,80 dolari, in timp ce cotatia futures a barilului de petrol Brent din Marea Nordului a coborat cu 0,28 dolari, pana la 43,04 dolari.Statele europene impun noi restrictii pentru a tine sub control extinderea pandemiei de coronavirus, iar India , al treilea mare consumator de petrol, este in grafic sa depaseasca SUA la cel mai mare numar de infectii cu Covid-19 pe plan mondial."Traderii sunt extrem de ingrijorati de amploarea restrictiilor impuse pentru a tine sub control extinderea pandemiei", a explicat Stephen Innes, de la Axi.La bursa New York Mercantile Exchange (Nymex), cotatia barilului de petrol "light sweet crude" cu livrare in luna noiembrie a crescut miercuri cu 0,84 dolari, ajungand la inchidere la valoarea de 41,04 dolari.La bursa ICE Futures, cotatia barilului de petrol Brent din Marea Nordului cu livrare in luna decembrie a urcat miercuri cu 0,87 dolari, ajungand la inchidere la valoarea de 43,32 dolari.Si Organizatia Statelor Exportatoare de Petrol (OPEC) a inrautatit estimarile privind cererea de titei in 2021, din cauza extinderii pandemiei, sporind astfel dificultatile cu care se confrunta grupul si aliatii sai in echilibrarea pietei.OPEC se asteapta la o crestere a cererii globale de petrol cu 6,54 milioane de barili pe zi (bpd) anul viitor, la 96,84 milioane de barili pe zi, previzioneaza cartelul. Initial, OPEC previziona o crestere a cererii cu sapte milioane bpd anul viitor."Desi redresarea in unele tari a fost impresionanta in trimestrul trei din 2020, tendinta pe termen scurt ramane fragila, din cauza diverselor incertitudini, in special in privinta evolutiei pandemiei. Nu ne asteptam ca redresarea considerabila din trimestrul trei sa continue in ultimele luni din 2020 si in 2021", se arata in raport.Firma de consultanta Rystad Energy a prognozat ca barilul de petrol Brent se va stabiliza in jurul valorii de 60 de dolari in 2025, comparativ cu aproximativ 43 de dolari in prezent.