Prezenta coronavirusului, descoperita pe ambalajele de fructe de mare in China

Virusul a fost descoperit pe suprafata exterioara a ambalajelor cu fructe de mare congelate achizitionate de trei companii din Yantai, un oras-port din provincia estica Shandong.Autoritatile guvernamentale din orasul Yantai au declarat intr-un comunicat ca fructele de mare proveneau dintr-un transport de bunuri importate aduse in Dalian, insa nu au precizat originea acestuia.In luna iulie, autoritatile vamale din Dalian, un important port din provincia nord-estica Liaoning, au descoperit prezenta coronavirusului pe ambalaje de creveti congelati importati din Ecuador, China suspendand ulterior importurile de la trei producatori de creveti din aceasta tara.Se crede ca noul coronavirus a aparut la sfarsitul anului trecut intr-o piata in care erau comercializate fructe de mare si animale salbatice din orasul Wuhan, situat in centrul Chinei.O parte din fructele de mare achizitionate de cele trei companii din Yantai au fost procesate pentru export, in timp ce restul au fost depozitate si nu au ajuns inca pe piata, au indicat autoritatile guvernamentale din Yantai.Intrebat daca fructele de mare procesate au fost exportate, un membru al personalului din cadrul unei unitati din Yantai care gestioneaza raspunsul la epidemia de coronavirus a refuzat sa ofere mai multe informatii la solicitarea Reuters, indicand comunicatul emis de conducerea orasului Yantai.Produsele au fost sigilate de autoritati, a precizat conducerea orasului adaugand ca toate persoanele care au manipulat marfa au fost plasate in carantina si au avut rezultatele negative la testul pentru depistarea coronavirusului.Cel mai recent focar de coronavirus din orasul Dalian a inceput la sfarsitul lunii iulie, primul caz fiind cel al unei persoane care lucra la o companie de procesare a fructelor de mare, noteaza Reuters. Pana la 9 august, Dalian a raportat in total de 92 de cazuri de infectare.