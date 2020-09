Prim-ministrul ungar Viktor Orban il sustine pe Donald Trump in alegerile din noiembrie in Statele Unite

"Sustinem victoria lui Donald Trump, deoarece cunoastem bine diplomatia guvernelor democrate americane, bazata pe imperialism moral. Am fost fortati sa-l probam inainte, nu ne-a placut, nu vrem sa se repete", a scris Orban intr-un eseu.Nationalistul Orban se confrunta cu alegeri parlamentare la inceputul anului 2022, o provocare pentru guvernarea sa de un deceniu in Ungaria pe fondul impactului economic si social al unui al doilea val de noi infectii cu coronavirus.Votul ar fi decisiv in timp ce elita liberala internationala vizeaza distrugerea conservatorilor crestini in Europa, a declarat el.Ungaria si alte tari din Europa Centrala vor plasa eficienta economica deasupra politicilor Uniunii Europene precum "obiectivele climatice ridicate la absurditate, o Europa sociala, un cod fiscal comun si o societate multiculturala", a adaugat Orban.