China: Prima executie in urma unei infractiuni legate de pandemia de COVID-19

Ma Jianguo a fost gasit vinovat de uciderea, la 6 februarie, a doi voluntari care supravegheau intrarea intr-un sat, in perioada de carantina impusa din cauza epidemiei.Ma Jianguo, in varsta de 24 de ani potrivit presei chineze, se afla la volanul unui automobil in momentul in care a izbucnit o disputa intre pasageri si voluntari care le interziceau intrarea in sat.Victimele au fost injunghiate de mai multe ori in abdomen, potrivit Curtii Supreme.Condamnatul la moarte a facut deja inchisoare cu privire la raniri cu intentie, potrivit Curtii. China a impus masuri radicale in lupta impotriva noului coronavirus, aparut in provincia Hubei (centru) la sfarsitul anului trecut. Capitala provinciei, Wuhan, a fost plasata in carantina timp de doua luni si jumatate, incepand de la 23 ianuarie.In paralel, restrictii de deplasare au fost impuse in intreaga tara.Sute de persoane au fost vizate de proceduri judiciare atat in urma incalcarii acestor reglementari, cat si cu privire la raspandirea de zvonuri sau ascunderea faptului ca erau contaminate.Executia lui Ma Jianguo este prima raportata in legatura cu o infractiune legata de pandemie.China nu publica numarul executiilor din fiecare an, insa organizatii de apararea drepturilor omului le evalueaza la cateva mii.