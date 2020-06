Prima moschee din Atena se va deschide la sfarsitul toamnei

Ziare.

"Procedurile au fost in parte intarziate din cauza pandemiei, insa acceleram activitatea, iar moscheea ar urma sa fie deschisa in toamna", a anuntat ministerul intr-un comunicat transmis AFP.Alta sursa guvernamentala, contactata de AFP, a apreciat ca sfarsitul lui octombrie este o data realista in vederea deschiderii, "daca nu au loc noi izolari".Proiectul deschiderii unei moschei oficiale la Atena, una dintre capitalele europene in care nu exista o moschee, a fost lansa in 2007.El s-a lovit imediat de o opozitie foarte puternica a Bisericii Ortodoxe, foarte puternica in Grecia, si de sentimentul nationalist impotriva Turciei musulmane.Grecia a fost ocupata in timpul Imperiului Otoman timp de secole, dupa care si-a recucerit independenta in secolul al XIX-lea. Sentimentul antiturc este in continuare puternic.Moscheea din Atena - a carei construire cu fonduri de stat a fost incheiat in 2019 - poate primi 350 de persoane.Cladirea se afla la Elaionas, un fost cartier industrial din capitala.Singurele moschei in Grecia se afla in prezent in regiunea de frontiera cu Turcia , in care traieste o minoritate turca de 150.000 de persoane.In alte parti ale tarii, musulmani - in mare parte refugiati si migranti - folosesc lacasuri de cult improvizate in apartamente sau pesteri.Aproximativ 250.000 de musulamni se estimeaza ca traiesc la Atena.Asociatia Musulmana din Grecia a protestat saptamana aceasta fata de inchiderea iminenta a unei sali de rugaciune la Pireu, deschisa in 1989.Autoritatile au anuntat ca acest loc nu a primit un permis, dar ca poate obtine unul si ca poate fi redeschis dupa o evaluare."Toti cei care cer un permis il obtin, daca documentele lor sunt in ordine", a declarat pentru AFP o sursa guvernamentala.