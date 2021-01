VIDEO Donald Trump a condamnat violentele de la Capitoliu fara sa faca vreo referire la punerea sa sub acuzare

Mesajul a fost publicat pe contul de Twitter al Casei Albe."Condamn, fara echivoc, violentele petrecute saptamana trecuta", a spus Trump.El a adaugat ca "violenta si vandalismul nu au niciun loc in tara noastra si niciun loc in miscarea noastra"."Niciun adevarat sustinator de-ai mei nu ar putea sustine vreodata violenta politica, nu ar putea vreodata sa nu respecte fortele de ordine sau steagul nostru american maret".Trump a mai afirmat ca "cei care au fost implicati in atacul de saptamana trecuta vor fi adusi in fata justitiei".Presedintele a subliniat ca a cerut agentiilor federale sa foloseasca toate resursele necesare pentru a mentine ordinea in Washington DC pentru a fi asigurata o tranzitie pasnica a puterii. In final, el a facut apel la unitate, ca "toti americanii sa fie impreuna un singur popor american".Incidentele de miercurea trecuta s-au soldat cu cateva zeci de raniti si cinci decese. Presedintele Donald Trump a fost, miercuri, pus sub acuzare de Camera Reprezentantilor pentru "incitare la insurectie". Decizia finala legat de condamnarea lui apartine Senatului.