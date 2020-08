Prima statuie care onoreaza "femeile adevarate", inaugurata in SUA

In cei 167 de ani de istorie, celebrul parc din New York a fost imbogatit cu aproximativ treizeci de statui. Insa, acestea au adus un omagiu doar barbatilor albi sau unor personaje feminine fictive, precum Alice, din ''Alice in Tara Minunilor'', sau Julieta lui Shakespeare , cu al sau Romeo.Miercuri, ''acest plafon de bronz'' a fost strapuns, potrivit cuvintelor fostului secretar de stat Hillary Clinton , prezenta la ceremonia de inaugurare a monumentului, eveniment insotit de o ceremonie virtuala.Monumentul din bronz le infatiseaza pe Sojourner Truth (1797-1883), Susan Anthony (1820-1906) si pe Elizabeth Stanton (1815-1902) - trei activiste pentru drepturile femeilor si impotriva sclaviei - adunate in jurul unei mese, aparent in toiul unei discutii.Inaugurarea monumentului coincide cu aniversarea a 100 de ani de la ratificarea celui de-al 19-lea amendament al Constitutiei americane, care a acordat femeilor dreptul de vot.Realizat de artista Meredith Bergmann, monumentul se invecineaza cu una dintre cele mai aglomerate alei ale parcului, ''Literary Walk'', nu departe de statuile lui William Shakespeare, a poetului Robert Burns sau de cea a scriitorului Sir Walter Scott.Statuia marcheaza apogeul a sapte ani de eforturi, a subliniat Pam Elam, presedinte al consiliului de administratie al asociatiei Monumental Women, care lupta pentru recunoasterea rolului femeilor in istorie. ''Ceea ce solicitam este o istorie completa si corecta (...) care sa reflecte contributia femeilor si a persoanelor de culoare, si nu ne vom opri pana vom obtine acest lucru'', a spus ea.Proiectul nu a fost scutit de probleme, ilustrand dezbaterea activa din Statele Unite pe tema istoriei tarii, revigorata odata cu uriasele demonstratii impotriva inegalitatilor rasiale care au urmat mortii lui George Floyd, la sfarsitul lunii mai, in cadrul carora mai multe statui ale unor personaje percepute drept simbol al opresiunii minoritatilor, precum Christopher Columb, au fost vandalizate.Primaria New York s-a angajat, la sfarsitul anului 2018, sa dedice mai multe monumente femeilor. Shirley Chisholm (1924-2005), prima femeie de culoare aleasa in Congres in 1968, ar putea fi urmatoarea beneficiara a acestei dorinte de recunoastere. Statuia ei ar trebui sa fie finalizata pana la sfarsitul anului 2020 si urcata pe soclu la intrarea in Prospect Park, un mare parc din Brooklyn, noteaza AFP.