Prima victima a unui atac cibernetic asupra spitalelor. O femeie din Germania a murit pentru ca nu a primit la timp tratamentul

O femeie a murit in timpul unui atac ransomware asupra Spitalului Universitar din Dusseldorf. Femeia, adusa de urgenta la spital, nu a putut fi tratata pentru ca hackerii au blocat sistemul informatic, astfel ca a fost redirectionata la spitalul din Wuppertal, aflat la 30 de kilometri distanta. Aceasta a murit din cauza intarzierii aplicarii tratamentului.Potrivit anchetatorilor, atacul cibernetic nu viza spitalul, ci Universitatea de langa spital, care a si primit mesajul de rascumparare. Politia din Dusseldorf a contactat atacatorii prin nota de rascumparare pentru a explica faptul ca spitalul, nu universitatea, a fost afectat, punand in pericol sanatatea pacientilor, scrie New York Times.Potrivit sursei citate, hackerii au oprit atacul si au predat cheia de criptare pentru a debloca sistemul spitalului din Dusseldorf - o situatie care pare a fi si prima de acest gen - inainte de a renunta la corespondenta.