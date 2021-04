Un primar din Japonia a fost nevoit sa demisioneze dupa ce si-a amenajat o sauna la birou

Hiroki Tomita, primarul orasului Ikeda, a devenit tinta unor critici intense dupa ce anul trecut si-a adus de acasa sauna si echipamente de gimnastica in cladirea autoritatii guvernamentale. El a argumentat ca obiectele ii erau necesare din ''motive medicale''.Luni, barbatul in varsta de 44 de ani a declarat, in cadrul unei conferinte de presa, ca va demisiona pentru a-si ''asuma responsabilitatea'' dupa ce programul conducerii orasului de vaccinare anti-COVID-19 a persoanelor varstnice este in mare parte finalizat, fara a furniza un calendar specific.Consiliul orasului intentioneaza sa adopte marti o motiune de cenzura impotriva lui Tomita in cazul in care edilul nu va da curs unei solicitari de a demisiona formulata luna aceasta de echipa sa de ancheta."Daca (motiunea este) adoptata, a ceasta va conduce la alegeri , punand cetatenii si persoanele varstnice in pericol", a declarat Tomita.Comitetul l-a criticat pe primar, aflat in functie din aprilie 2019, spunand ca a abuzat de biroul orasului si a avut un comportament neadecvat fata de mai multi oficiali guvernamentali.