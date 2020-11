Primarul unui orasel din Japonia al carui nume poate fi citit ca "Jo Baiden" face senzatie pe internet

Yutaka Umeda, in varsta de 73 de ani, primar al orasului Yamato din sud-vestul Japoniei, s-a declarat surprins sa afle, anuntat de familie, ca o varianta de citire a numelui sau a atras atentia in social media."Ma simt foarte apropiate de el (de Joe Biden ). E ca si cum si eu am castigat alegerile", a declarat Umeda.Caracterele chinezesti kanji pot fi citite in mai multe feluri, explica Kyodo.Astfel, numele de familie al primarului, Umeda - frecvent in Japonia -, este format din caracterele care desemneaza in nipona "pruna" si "camp de orez" si care sunt pronuntate de obicei "ume" si "da", insa pot fi pronuntate si ca "bai" si "den".La randul sau, caracterul folosit pentru prenumele Yutaka este frecvent pronuntat "Jo".Umeda a sustinut ca a primit numeroase mesaje, dupa alegerile prezidentiale din SUA, in care este felicitat pentru succesul fostului vicepresedinte american din timpul lui Barack Obama Umeda spera acum ca instalarea lui Biden in functie - investirea noului sef de stat urmand sa aiba loc in ianuarie anul viitor - sa insemne si pentru orasul sau cu 15.000 de locuitori o sansa de a deveni cunoscut."Este o uriasa diferenta intre a fi presedintele unei superputeri cum sunt SUA si primar in Yamato, dar vreau sa am in vedere modalitati de a ne promova orasul", a spus el.Cand a fost ales presedinte Barack Obama, in 2008, un oras din prefectura nipona Fukui din centrul Japoniei, numit Obama, a devenit faimos in arhipelag si in strainatate. Localnicii au creat un grup de sustinere si au pus in vanzare articole cu chipul lui, iar in discursul rostit cu prilejul vizitei sale din Japonia din 2009 liderul de la Casa Alba a tinut sa le adreseze salutari si "cetatenilor din Obama".