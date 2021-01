Joe Biden a semnat primele decrete impotriva "rasismului sistemic": "Este timpul sa actionam"

Moartea afro-americanului George Floyd, asfixiat in mai de un politist alb, "a marcat un punct de cotitura in atitudinea tarii fata de justitia rasiala", a declarat presedintele democrat intr-un discurs de la Casa Alba "Este timpul sa actionam deoarece credinta si morala impun asta", pentru ca rasismul este "coroziv, distructiv si costisitor" pentru Statele Unite, a adaugat el inainte de a semna, printre altele, un pentru de a pune capat inchisorilor federale private.In timpul campaniei sale, democratul i-a cucerit pe alegatorii afro-americani promitand in special reformarea sistemului penitenciar din Statele Unite, unde minoritatile sunt supra-reprezentate.Noul decret ordona ministrului justitiei sa nu reinnoiasca contractele operatorilor privati la expirarea acestora."Acesta este un prim pas pentru a impiedica marile afaceri sa profite de sistemul penitenciar", a continuat Joe Biden, criticand inchisorile private "mai putin umane si mai putin sigure".Reforma a fost decisa la sfarsitul presedintiei lui Barack Obama , dar succesorul sau republican, Donald Trump , a renuntat imediat dupa instalarea sa la Casa Alba.Ea are, totusi, o raza de actiune limitata: doar 116.000 din cele peste doua milioane de detinuti au fost inchisi in unitati private in 2019, sau 7% din populatia carcerala din penitenciarele de stat si 16% din cea aflata in inchisori federale penitenciare federale, potrivit Ministerului Justitiei.Si noul decret prezidential nu se refera la centrele de retentie pentru migranti, adesea gestionate de operatori privati.Prin urmare, aparatorii drepturilor omului l-au intampinat cu o oarecare raceala."Decretul semnat este un prim pas important, dar presedintele Biden are obligatia de a face mai mult", a spus David Fathi de la puternica organizatie ACLU, cerandu-i sa limiteze utilizarea fortei de catre politie si plasarea in izolare a desinutilor, precum si abolirea pedepsei cu moartea la nivel federal."Acest accent pus pe privat este mai mult un spectacol cu sentimente bune decat o politica solida", a adaugat profesorul de drept penal John Pfaff pe Twitter Presedintele Joe Biden a mai semnat trei decrete, destul de vagi, pentru a intari lupta impotriva discriminarii in domeniul locuintelor, impotriva rasismului fata de americanii de origine asiatica si pentru a consolida dialogul dintre administratia sa si natiunile amerindiene.El a tinut sa sublinieze ca lupta impotriva rasismului "va lua timp" si ca vor urma alte masuri in zilele si saptamanile viitoare.Citeste si: