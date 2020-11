UPDATE VIDEO Primele teste cu pasageri intr-o capsula Hyperloop au fost realizate in desertul Nevada. O romanca a testat proiectul care vrea sa transporte oamenii cu 1.000 km/ora

Sara Luchian, o tanara de origine romana, face parte din proiectul Virgin Hyperloop si a fost una dintre cele doua persoane care au testat duminica sistemul care isi propune sa revolutioneze transportul la sol. Sara Luchian este directoarea departamentului pentru satisfactia clientilor in cadrul proiectului Virgin HyperLoop.Nascuta din parinti romani fugiti din tara inainte de 1989, Sara Luchian a urmat 13 ani cursurile unei scoli publice din SUA, apoi a studiat sase ani in cadrul unor universitati americane de top: Harvard si Wharton, scrie Digi24.ro Conceptul de transport futurist implica utilizarea unor capsule cu pasageri care se deplaseaza la viteze mari prin tuburi vidate.In cadrul testului, doi pasageri - ambii angajati ai companiei - au parcurs lungimea unei piste de testare de 500 de metri in 15 secunde, atingand viteza de 172 de kilometri la ora. Aceasta reprezinta insa o fractiune din ambitia Virgin de a atinge viteze de deplasare de peste 1.000 de kilometri la ora.Virgin Hyperloop nu este singura firma care dezvolta acest concept, insa niciuna nu a mai transportat pasageri.Sara Luchian, director al departamentului pentru experienta oferita consumatorilor, a fost unul dintre cei doi pasageri aflati la bord si a descris pentru BBC experienta traita drept "exaltanta, atat psihologic, cat si fizic", la scurt timp dupa eveniment.In cadrul evenimentului care a avut loc duminica dupa-amiaza la marginea orasului Las Vegas, ea si directorul tehnic Josh Giegel au purtat bluze textile si jeansi, nu costume de zbor. Luchian a declarat ca aceasta calatorie a fost lina si "deloc asemanatoare unui rollercoaster", cu toate ca acceleratia a fost "mai rapida" decat ar fi pe o pista mai lunga. Niciunul dintre cei doi nu s-a simtit rau, a adaugat ea.Sara Luchian a precizat ca viteza lor a fost limitata de lungimea pistei si de acceleratia necesara.Conceptul, care se afla in dezvoltare de mai multi ani, se bazeaza pe o propunere a fondatorului Tesla Elon Musk . Unele voci critice l-au descris ca fiind science fiction. El a fost inspirat de cele mai rapide trenuri cu levitatie magnetica (maglev) din lume, cu viteza imbunatatita prin deplasarea in interiorul tuburilor vidate.Recordul mondial atins de un tren maglev a fost stabilit in 2015, cand un tren japonez, cu persoane la bord, a atins 603 kilometri la ora in cadrul unui test realizat langa Muntele Fuji.Fondata in 2014, compania Virgin Hyperloop a beneficiat de investitii de la Virgin Group in 2017. Anterior a fost cunoscuta sub numele Hyperloop One si Virgin Hyperloop One.Intr-un interviu acordat BBC in 2018, directorul de atunci al Virgin Hyperloop One, Rob Lloyd, care intre timp a parasit compania, a declarat ca viteza ar permite, teoretic, oamenilor sa calatoreasca intre aeroporturile Gatwick si Heathrow, situate la circa 73 de kilometri distanta, in zone limitrofe opuse ale Londrei, in patru minute.Virgin Hyperloop, cu sediul in Los Angeles, exploreaza, de asemenea, concepte in alte tari, inclusiv o posibila conexiune de 12 minute intre Dubai si Abu Dhabi, care necesita peste o ora cu transportul public existent.Vocile critice au subliniat insa ca sistemele de transport Hyperloop ar necesita un efort considerabil atat din punct de vedere al planificarii cat si al constructiei unor retele vaste de tuburi pentru fiecare cale de transport.Luchian admite dificultatile potentiale. "Desigur ca este o infrastructura ampla ce trebuie construita, dar cred ca am atenuat o multime de riscuri, ceea ce oamenii nu credeau ca este posibil", a precizat ea. "Infrastructura este un obiectiv extrem de important pentru atat de multi oameni din guvern. Stim ca oamenii cauta solutii. Ei cauta transportul viitorului. Putem continua sa construim sistemele de transport de astazi sau de ieri si sa ne lovim de aceleasi probleme pe care acestea le aduc sau putem cauta cu adevarat sa construim ceva care sa rezolve aceste probleme", a adaugat Sara Luchian.