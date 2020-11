Primii militari rusi din cadrul fortei de mentinerea pacii, desfasurati in Nagorno Karabah, anunta armata rusa

"Unitatile avansate din contingentul fortelor armate ale Federatiei ruse au preluat controlul asupra coridorului Lachin", a anuntat intr-un comunicat generalul rus Serghei Rudski.Aproximativ 400 dintre cei 1.960 de militari rusi care urmeaza sa fie stationati in zilele urmatoare sa mentina pacea in Nagorno Karabah au sosit in Armenia, a precizat generalul.Potrivit acordului semnat de Erevan, Baku si Moscova , ei urmeaza sa fie desfasurati pe masura ce fortele armene parasesc teritoriile cucerite de catre Azerbaidjan - invingatorul militar al celor sase saptamani de conflict sangeros, al carui obiectiv era recucerirea enclavei secesioniste si a sapte districte limitrofe asupra carora nu mai detinea controlul din anii '90.Insa, pana la urma, Baku urmeaza sa preia controlul asupra celor sapte districte si unei mici parti a enclavei separatiste azere Nagorno Karabah.Republica autoproclamata - micsorata si slabita - supravietuieste insa, sub protectia militarilor rusi, care urmeaza sa fie desfasurati pe front.Acest anunt intervine in timp ce o parte a populatiei Armeniei continua sa denunte acest acord.Politia armeana a procedat miercuri la arestarea unora dintre sutele de manifestanti din cadrul opozitiei care s-au adunat la Erevan, in pofida unei interdictii, cu scopul de a denunta incetarea ostilitatilor in Nagorno Karabah si consacrarea victoriei Azerbaidjanului."Nu puteti aresta toata tara", a strigat la megafon deputatul Arman Abovian din cadrul Partidului Armenia Prospera, in timp ce multimea adunata in centrul capitalei armene scanda sloganuri impotriva premierului Nikol Paslinian, pe care-lacuza de faptul ca a "capitulat".Forte de ordine au arestat oficiali politici, inclusiv pe liderul Partidului Armenia Prospera Gagik Tarukian, dar si manifestanti, dupa interzicerea adunarilor din cauza legii martiale aflate in vigoare in tara.Busculade si ciocniri au avut loc, in timp ce politia incerca sa aresteze alti opozanti care voiau sa se adreseze celor aproximativ 1.000 de protestatari.