Primul bebelus nascut cu anticorpi, dupa ce mama s-a vaccinat anti-Covid. Femeia e asistenta medicala in SUA

Femeia a primit prima doza din vaccinul produs de Moderna in ianuarie, la 36 de saptamani de sarcina, apoi l-a nascut pe bebelus, iar doi medici au constatat ca acesta are anticorpi Covid-19, scrie The Guardian , citat de Mediafax Medicii care au analizat cazul, Paul Gilbert si Chad Rudnick, au spus ca femeia, angajata in domeniul sanatatii, deci in prima linie, a nascut o fetita puternica si sanatoasa la trei saptamani dupa vaccin. Sangele bebelusului a fost analizat din cordonul ombilical, fiind astfel detectati anticorpii. Exista potential de protectie si reducere a riscului de infectie cu virusul Sars-CoV-2 datorita vaccinarii mamei, spun specialistii americani."Din cate stim, acesta este primul caz din lume raportat al unui nou-nascut cu anticorpi dupa vaccinare", a declarat Gilbert: "Am testat cordonul ombilical al bebelusului pentru a vedea daca anticorpii au trecut de la mama la bebelus, ceea ce vedem ca se intampla cu alte vaccinuri administrate in timpul sarcinii".Este nevoie de cercetari suplimentare pentru a se afla daca sugarii sunt protejati de acesti anticorpi, astfel ca cei doi medici ii indeamna pe ceilalti sa creeze registre de sarcina si alaptare si sa faca studii de eficacitate si siguranta ale vaccinurilor Covid-19 la femeile insarcinata si care alapteaza."Studiile ulterioare trebuie sa determine cat va dura aceasta protectie", a spus Chad Rudnick.Concluziile celor doi medici, Paul Gilbert si Chad Rudnick, au aparut deocamdata intr-un articol si mai trebuie verificate.Lucrarea arata clar, totusi, ca sunt necesare cercetari suplimentare pentru a determina daca sugarii sunt protejati de acesti anticorpi, scriind: "Ii indemnam pe alti investigatori sa creeze registre de sarcina si alaptare, precum si sa efectueze studii de eficacitate si siguranta ale vaccinurilor Covid-19 in femeia insarcinata si care alapteaza si descendentii lor. ""Acesta este un mic caz in care vor fi mii si mii de copii nascuti de mame care au fost vaccinate in urmatoarele cateva luni", a declarat Rudnick pentru postul local ABC. "Studiile ulterioare trebuie sa stabileasca cat va dura aceasta protectie. Ei trebuie sa stabileasca la ce nivel de protectie sau cati anticorpi trebuie sa circule un copil pentru a le oferi protectie".