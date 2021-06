Alerta in China dupa ce a fost confirmat primul caz din lume cu gripa aviara H10N3 la om

Barbatul, rezident al orasului Zhenjiang, a fost internat in spital pe 28 aprilie dupa ce a dezvoltat febra si alte simptome, a declarat NHC intr-un comunicat.El a fost diagnosticat cu virusul gripei aviare H10N3 pe 28 mai, dar nu s-au oferit detalii despre modul in care barbatul a fost infectat cu virusul.H10N3 este o tulpina patogena scazuta sau relativ mai putin severa a virusului si riscul de raspandire pe scara larga este scazut, a adaugat NHC.Barbatul era stabil si gata sa fie externat din spital. La observarea medicala a contactelor sale apropiate nu au fost gasite alte cazuri.Multe tulpini diferite de gripa aviara sunt prezente in China si unele infecteaza sporadic oamenii, de obicei cei care lucreaza cu pasari de curte.Nu a existat un numar semnificativ de infectii umane cu gripa aviara de cand tulpina H7N9 a ucis aproximativ 300 de persoane in perioada 2016-2017. Totusi acest caz este aparete deorece niciun alt caz de infectie umana cu tuplina H10N3 nu a fost raportat anterior la nivel global, a spus NHC.