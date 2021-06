Inteligenta artificiala, folosita prima oara intr-un conflict armat in cadrul operatiunilor israeliene impotriva Hamas

Cercetarea inamicului

Softul "Alchemist"

"Pentru prima data, inteligenta artificiala a fost o componenta cheie si un multiplicator de putere in lupta cu inamicul", a declarat un reprezentant oficial al IDF, citat de Defence Romania. "A fost o prima campanie de acest tip pentru IDF. Am implementat noi metode de operare si am folosit dezvoltari tehnologice care au fost un multiplicator de forta pentru intreaga IDF. "In 11 zile de lupta in Fasia Gaza, au fost executate lovituri intense impotriva tintelor Hamas si ale Jihadului Islamic Palestinian (PIJ), fiind vizata infrastructura cheie si personalul apartinand celor doua grupuri, a informat armata israeliana.In anii anteriori luptei, IDF a infiintat o platforma tehnologica avansata de inteligenta artificiala, care a centralizat toate datele despre gruparile teroriste din Fasia Gaza si a permis analiza si extragerea informatiilor relevante.Specialistii din Unitatea 8200, o unitate de elita a Corpului de informatii, au elaborat algoritmi si coduri care au condus la realizarea unor softuri performate, precum "Alchemist", "Gospel" si "Depth of Wisdom", utilizate cu succes in timpul luptelor.Colectand date din sursele de semnal (SIGINT), video (VISINT), umane (HUMINT), geografice (GEOINT) si multe altele, IDF au obtinut "munti de date brute" care au trebuit prelucrate pentru a extrage informatiile cheie necesare executarii cu precizie a loviturilor."Gospel" a folosit inteligenta artificiala pentru a orienta activitatea de culegere a informatiilor si a genera recomandari trupelor de cercetare din cadrul Serviciului de Informatii Militare. Acestea, la randul lor, le-a folosit pentru a produce tinte cu valoare ridicata pe care le-au transmis Fortelor Aeriene israeliene pentru executarea precisa a loviturilor."Pentru prima data, a fost creat un centru multidisciplinar care produce sute de tinte relevante pentru evolutiile luptei, permitand fortelor sa continue lupta atata timp cat este nevoie cu tot mai multe tinte noi", a declarat reprezentantul fortelor israeliene.In timp ce in ultimii doi ani IDF a adunat mii de tinte din zona de coasta dens populata, alte sute au fost obtinute in timp real, inclusiv cele reprezentand lansatoare de rachete care vizau Tel Aviv-ul si Ierusalimul.Satelitii Unitatii 9900, care au adunat date GEOINT de-a lungul anilor, au putut detecta automat schimbarile din teren, astfel incat, in timpul operatiilor, armata a fost capabila sa detecteze pozitiile de lansare a rachetelor si sa le loveasca cu precizie. "Spre exemplu, trupele Unitatii 9900 care analizau imagini obtinute prin satelit au reusit sa detecteze 14 lansatoare de rachete situate langa o scoala", precizeaza reprezentantul IDF.Tot pe baza extragerii si analizei informatiilor, IDF a reusit eliminarea a peste 150 de agenti ai PIJ si Hamas, multi dintre acestia comandanti superiori si specialisti greu de neinlocuit, in special cei care au condus cercetarea si dezvoltarea proiectelor de rachete.Lovitura impotriva lui Hamas Bassem Issa, a fost efectuata fara victime civile, in pofida faptului ca se afla intr-un tunel sub o cladire inalta inconjurata de sase scoli si o clinica medicala. Issa, comandant de brigada pentru orasul Gaza, este considerat cea mai inalta personalitate militara din Hamas care a fost eliminata de Israel de la Operatia Protective Edge in 2014.Reteaua de tuneluri subterane " Metro " a Hamas a fost, de asemenea, puternic deteriorata pe parcursul mai multor nopti de atacuri aeriene. Surse militare au declarat ca au reusit sa cartografieze reteaua, formata din sute de kilometri sub zone rezidentiale, intr-o masura in care stiau aproape totul despre ea.Cartografierea retelei subterane a Hamas a fost realizata printr-un proces masiv de colectare a informatiilor, care a fost ajutat de evolutiile tehnologice si de utilizarea Big Data pentru a corobora toate informatiile. IDF au reusit sa aiba o imagine completa asupra retelei, atat de deasupra, cat si din subsol, cu detalii cum ar fi adancimea tunelurilor, grosimea acestora si natura rutelor, iar pe baza acestora a elaborat un plan de atac folosit cu succes.IDF recunoaste ca nu a distrus intreaga retea, insa considera ca a lovit parti esentiale ale acesteia, care o fac aproape imposibil de reutilizat, iar cel mai important este ca prin demonstrarea capacitatii de a cartografia si ataca reteaua a eliminat una dintre componentele centrale ale strategiei de lupta a Hamas.Folosind datele culese si analizate prin AI, Fortele Aeriene israeliene au putut folosi exact munitiile corespunzatoare tintei vizate, fie ca a fost vorba de un apartament, un tunel sau o cladire.IDF au folosit, de asemenea, softul "Alchemist" dezvoltat de Unitatea 8200, bazat pe AI si invatarea automata, pentru a alerta trupele din teren asupra posibilelor atacuri ale Hamasului sau PIJ. Sistemul dinamic cu actualizare in timp real a fost utilizat de fiecare comandant de unitate prin simpla folosire a unei tablete.Militarii israelieni au declarat ca inclusiv atacul care a dus la decesul singurului militar israelian (Sgt. Omer Tabib) facuse obiectul unei avertizari oportune, in prezent fiind deschisa o ancheta pe acest subiect.In acelasi timp, militarii israelieni considera ca utilizarea AI a determinat reducerea semnificativa a duratei conflictului. IDF au declarat ca s-au bazat foarte mult pe informatii pentru a efectua lovituri precise, in incercarea de a reduce la minimum victimele civile si ca unele dintre aceste victime au fost cauzate de rachetele Hamas care au cazut prea repede, sau de daramarea unor case dupa un atac aerian asupra retelei de tuneluri.Ministerul Sanatatii, administrat de Hamas, in Gaza a declarat ca cel putin 243 de palestinieni au fost ucisi in timpul luptelor, inclusiv 66 de copii si adolescenti, iar 1.910 persoane au fost ranite.Intr-un interviu acordat pentru Canal 12, seful Agentiei pentru refugiati palestinieni a ONU , Matthias Schmale, a declarat ca, desi "efectele si impactul loviturilor s-au simtit puternic", a avut "impresia ca exista o imensa sofisticare in felul in care a lovit armata israeliana".