Primul interviu video acordat de Aleksei Navalnii dupa ce a fost otravit. Cum arata acum politicianul rus

Interviul a fost publicat pe 5 octombrie si in mai putin de 24 de ore a fost urmarit de aproape 500.000 de persoane. Sotii Navalnii au povestit despre starea de sanatate a politicianului, cum a fost otravit opozantul rus, cum a fost acesta transportat in Germania, cat a costat tratamentul sau, dar si despre situatia social-politica din Federatia Rusa.Navalnii a spus ca starea sa de sanatate s-a imbunatatit considerabil. Cu toate acestea, mainile ii tremura destul de tare, asa ca merge la terapie fizica.Aleksei Navalnii a fost internat 32 de zile la Clinica universitara Charite din Berlin, dintre care 22 de zile a stat la Terapie Intensiva. El s-a simtit extem de rau in timpul unui zbor intern, in Rusia , pe 20 august. A fost transferat in coma, in Germania. Specialistii de la mai multe laboratoare au stabilit ca a fost otravit cu novichock, un agent neurotoxic.Pe 22 septembrie, Navalnii a fost externat.