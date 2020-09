Primul muzeu din lume dedicat fericirii. Initiativa menita sa aduca oamenilor zambetul pe buze

Primul muzeu din lume dedicat conceptului de fericire a fost lansat pe data de 14 iulie, insa initiativa nu a fost indeajuns de mediatizata. Acesta se afla intr-un spatiu de 240 de metri patrati din centrul istoric din Copenhaga, potrivit BBC, citat de Forbes Noul punct turistic este inaugurat de Institutul de Cercetare a Fericirii, o organizatie independenta care cerceteaza motivele pentru care unele societati sunt mai fericite decat altele.Meik Wiking, directorul Institutului de Cercetare a Fericirii, spune ca ideea de a deschide un muzeu a venit dupa ani de zile in care oameni din toata lumea veneau sa le viziteze sediul."Asa ca ne-am gandit sa realizam un spatiu in care oamenii pot experimenta fericirea din diverse perspective si sa le oferim o expozitie care sa-i ajute sa inteleaga cateva dintre intrebarile ale caror raspunsuri incercam sa le obtinem aici", a declarat acesta."Ne-am gandit ca, desi nu vor fi prea multi vizitatori zilele acestea, lumea are nevoie de putina fericire", adauga Meik Wiking.