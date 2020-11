Primul pui de panda gigant nascut in Olanda a fost prezentat publicului

Puiul mascul, botezat Fan Xing, a putut fi admirat pentru prima data de vizitatorii gradinii zoologice odata cu redeschiderea parcului, inchis provizoriu pana in acest moment din cauza restrictiilor impuse de noul coronavirus.''Cred ca se simte bine. Mama lui este aici, se simte in siguranta, deci este bine'', a declarat Jose Kok, responsabila in cadrul parcului situat la Rhenen, in centrul Olandei.''A trait in maternitate timp de cateva luni dupa care a iesit treptat, a inceput sa mearga, iar acum este aici, se catara, cade'', a explicat pentru AFP Kok, care a spus ca este foarte mandra de nasterea puiului de panda.Nascut pe 1 mai, Fan Xing a venit pe lume in urma conceptiei naturale intr-un cuplu de panda gigant imprumutat de China Olandei pentru o perioada de 15 ani.Numele puiului, dat publicitatii la sfarsitul lui octombrie, este compus din ''Fan'', o abreviere care face referire la pictorul olandez Vincent van Gogh in chineza, si ''Xing'', care inseamna ''stea''.Puiul va putea ramane in Olanda timp de patru ani, dupa care va fi trimis in China in cadrul unui program international de reproducere.Va fi astfel ''ambasadorul panda gigant in China, in natura, care au nevoie de protectie'', a spus Jose Kok.