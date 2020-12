VIDEO Cum arata primul sens giratoriu de sub Oceanul Atlantic. O sosea conecteaza subacvatic doua orase din Insulele Feroe

Lucrarea nu este doar utila, ci este si o opera de arta. Un artist din Insulele Feroe, Trondur Patursson, a facut o lucrare inalta de 80 de metri chiar in centrul sensului, potrivit MSN, citat in hotnews.ro Punctul cel mai coborat al tunelului subacvatic este la 189 de metri sub ocean, marcand cea mai mare adancime unde oamenii au ajuns sa construiasca o astfel de lucrare de infrastructura. Scopul a fost conectarea capitalei, Torhavn, de Strendur si Eysturoy - Runavik. Astfel, in loc ca oamenii sa parcurga 55 de kilometri, vor face doar 17, ceea ce inseamna 16 minute, in loc de peste o ora.Citeste si: Pacientii tinuti in lanturi si batuti cu bastoane. Bulgaria inchide 28 de centre psihiatrice