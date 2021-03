VIDEO Primul test de zbor al unui avion de lupta fara pilot, realizat de Boeing si Fortele Aeriene australiene

Avionul militar "Loyal Wingman", proiectat si fabricat in Australia in peste 50 de ani, a zburat sub supravegherea unui piloy de test Boeing, care l-a monitorizat de la o statie de control de la sol, potrivit Digi24.ro. Guvernul australian a investit 31 de milioane de dolari in dezvoltarea avionului, care ar putea sa fie personalizat pentru alti clienti.Are 11,6 metri lungime si o raza de actiune de 3.704 kilometri. Poate transporta arme sau poate actiona ca un scut pentru a proteja avioanele de lupta cu echipaj. Marea Britanie a semnat in ianuarie un contract de 42 de milioane de dolari cu Spirit AeroSystems pentru un tip similar de avion fara pilot.