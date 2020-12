Primul vaccin anti-COVID-19 cu rezultate validate de o revista stiintifica

Publicarea acestor rezultate, examinata de oameni de stiinta independenti, confirma ca acest vaccin este eficient 70% in medie, conform cu ceea ce a anuntat AstraZeneca pe 23 noiembrie.Este unul dintre cele trei vaccinuri care sunt in faza cea mai avansata, la doar un an de la aparitia noii maladii. Celelalte doua sunt dezvoltate de laboratorul american Moderna si cel al grupurilor Pfizer/BioNTech, cu care Marea Britanie si-a inceput marti campania de vaccinareAcestea doua din urma au o eficienta de 94,1% si 95%. Datele lor detaliate nu au fost publicate pentru moment intr-o revista stiintifica, dar au fost transmise diferitelor agentii de medicament care examineaza solicitarile de a fi scoase pe piata.Pe aceasta baza Marea britanie a autorizat deja vaccinul de la Pfizer/BioNTech. Datele acestui vaccin au fost facute publice marti de Agentia Americana a Medicamentelor (FDA), potrivit careia nu prezinta niciun risc, ceea ce deschide calea pentru autorizarea sa viitoare in Statele Unite.Cifrele privind eficienta vaccinului AstraZeneca se refera la 11.636 de voluntari in Marea Britanie si in Brazilia , din care jumatate au primit vaccinul si cealalta jumatatea un placebo. Eficienta este calculata examinand cati oameni in grupul de voluntari vaccinati in raport cu cel care a primit placebo.Din cele 131 de cazuri de Covid depistate in 14 zile dupa a doua injectie de vaccin, 30 proveneau din grupul vaccinat (care numara 5.807) si 101 din grupul cu placebo (5,829), adica o eficienta de 70%.Aceasta eficienta este doar o medie, totusi, deoarece doua protocoale diferite au fost utilizate in timpul testului. In fapt, 1.367 de voluntari britanici au primit o jumatate de doza, apoi o doza completa o luna mai tarziu. Pentru acesti voluntari, eficienta este de 90%. In schimb, ea coboara la 62% pentru restul voluntarilor care au fost vaccinati cu doua doze complete la o luna distanta.La cateva zile dupa anuntul primelor rezultate, AstraZeneca a recunoscut ca din greseala doar o jumatate de doza fusese injectata unor voluntari. In plus, voluntarii care au primit jumatatea de doza erau toti in varsta de cel putin 55 de ani, ceea ce poate denatura rezultatele. Aceste lucruri au starnit critici care au determinat laboratorul sa anunte pe 26 noiembrie efectuarea unui "studiu suplimentar" pentru a verifica aceste rezultate.De altfel, potrivit datelor publicte de The Lancet, vaccinul AstraZeneca "este sigur".Din totalul de 23.754 de voluntari care au participat la aceste teste, doar un pacient caruia i-a fost administrat acest vaccin a cunoscut a prezentat un "efect secundar grav posibil legat" de aceasta injectie.AstraZeneca a precizat ca poate fabrica 3 miliarde de doze din vaccinul sau in 2021.