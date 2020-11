Printul Charles se implica in industria modei sustinand o colectie ce respecta principiile de dezvoltare durabila

Mostenitorul tronului britanic s-a declarat "extrem de impresionat" de aceasta colectie de 18 articole - 10 pentru femei, opt pentru barbati -, lansata de asociatia sa The Prince's Foundation, in parteneriat cu site-ul de vanzari online Yoox Net-A-Porter.Colectia a fost creata in cadrul proiectului The Modern Artisan , dezvoltat de fundatia printului Charles.In acest proiect, sase studenti italieni de la Politecnico di Milano au conceput aceste articole vestimentare, fabricate in Marea Britanie de sase absolventi ai unor cursuri de tehnici artizanale traditionale din Scotia.Potrivit printului Charles, "cheia succesului pare sa fie redescoperirea importantei pe care natura o joaca in toate lucrurile si din care provin materialele naturale". "Este o nebunie sa continuam o abordare care nu face decat sa ia, sa fabrice si sa arunce", a adaugat el, facand o aluzie la conceptul efemer si ieftin "fast fashion".In editia din luna decembrie a revistei Vogue, printul Charles afirma ca face parte "dintre acele persoane care detesta sa arunce orice lucru" si ca prefera sa isi intretina hainele "sau chiar sa le peticeasca daca este necesar, decat sa le abandoneze".Articolele vestimentare create in cadrul acestui proiect sunt echipate cu o identitate digitala "ce indica istoria produsului, materialele sale, artizanii care le-au conceput si fabricat, dar si recomandari in privinta intretinerii si reparatiei, pentru a permite clientilor sa pretuiasca aceste haine timp de multi ani", precizeaza un comunicat publicat pe site-ul Yoox Net-A-Porter.Anul trecut, printul Charles a donat urzicile care cresteau pe domeniul resedintei sale, Highgrove House, cuplului de stilisti ecologisti Vin + Omi, care le-au prelucrat si le-au transformat in articole vestimentare, prezentate in cadrul unei defilari de moda ce a avut loc la Londra, in septembrie 2019.De aceasta data, noua colectie, care se inspira din operele lui Leonardo da Vinci, foloseste casmir si lana fabricate de compania scotiana Johnstons of Elgin si matase biologica provenita din Italia.Incasarile ce vor fi obtinute vor fi donate fundatiei printului Charles, care sustine dezvoltarea unor programe de formare destinate conservarii artizanatului textil traditional.Citeste si: Noua moda in pandemie a bogatilor din India: Masti medicale din aur cu diamante