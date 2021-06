Printul Harry ameninta BBC cu o actiune legala intr-un nou scandal legat de numele fiicei sale

BBC a relatat miercuri ca surse din Palatul Buckingham i-au declarat corespondentului Johnny Dymond ca regina "nu a fost vreodata intrebata" ce parere are legat de decizia cuplului de a o boteza Lilibet (nume de alint al monarhului inca din copilarie) pe fiica nascuta pe 4 iunie.Dupa mai putin de doua ore de la relatarea BBC, printul Harry a ripostat printr-un comunicat emis de un purtator de cuvant, prietenul sau apropiat Omid Scobie, care a insistat ca regina a fost prima persoana pe care ducele a sunat-o dupa nasterea fiicei lui.Scobie, care a scris biografia cuplului "Finding Freedom", a sustinut ca ducii de Sussex nu ar fi folosit numele Lilibet decat daca regina ar fi sprijinit acest lucru.Printul Harry a mers mai departe si, la cateva ore dupa replica sa, scrie Daily Mail, a amenintat BBC cu o actiune legala prin firma de avocatura Shillings.Nota privind un eventual proces a fost urmata de o declaratie in scris care a ridicat mai multe intrebari decat a oferit raspunsuri cu privire la faptul ca regina si-a dat permisiunea sau daca cei doi doar au informat-o.In declaratie este sustinut ca BBC a gresit intru totul: "Ducele a vobit cu familia lui inainte de a face anuntul, de fapt, bunica lui a fost primul membru al familiei pe care l-a sunat. In timpul acelei conversatii, el si-a exprimat speranta de a o boteza pe fiica lor Lilibet in onoarea ei. Daca nu i-ar fi incurajat, ei nu ar fi folosit numele".BBC a modificat articolul publicat miercuri dimineata, pastrand titlul. Au fost mentinute si mesajele publicate pe Twitter de Dymond in care este citata o sursa din Palatul Buckingham.Nu este prima data cand printul Harry are o disputa cu BBC. Recent, el a criticat televiziunea in urma rezultatului anchetei independente privind controversatul interviul acordat de mama lui, printesa Diana, in 1995.Palatul Buckingham nu a comentat legat de problema numelui stranepoatei reginei.