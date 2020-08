Printul Harry considera ca retelele de socializare alimenteaza o ''criza a urii''

Intr-un editorial publicat in revista de afaceri americana Fast Company intitulat ''Retelele de socializare ne dezbina. Impreuna, le putem reforma'', Harry a precizat ca, impreuna cu sotia sa, Meghan, si-au petrecut ultimele saptamani contactand lideri din domeniul afacerilor si directori de marketing si discutand aceasta tema."O asemenea companie are sansa de a reconsidera rolul pe care il are in finantarea si sustinerea platformelor online si care au contribuit, alimentat si creat conditiile pentru o criza a urii, o criza de sanatate si o criza a adevarului", a scris Harry. El nu a precizat insa numele concret al niciunei companii.Printul Harry, nepotul reginei Elisabeta a Marii Britanii, a facut un apel la comunitatile online de a se defini mai degraba cu compasiune, decat cu ura; prin adevar, in loc de dezinformare; prin echitate si toleranta in loc de nedreptate si discursuri alarmiste; printr-un discurs liber si nu printr-un discurs folosit pe post de arma''.Harry si Meghan, care au detinut anterior titlul de duce si ducesa de Sussex, locuiesc acum in Los Angeles dupa ce au renuntat in martie la rolurile din familia regala pentru a-si construi noi cariere. Cei doi s-au mutat din Marea Britanie dupa cresterea ostilitatii din media la adresa lor.Intr-un discurs sustinut luna trecuta, Meghan a indemnat adolescentele si tinerele femei sa contracareze comentariile online negative, uneori ''dureros de galagioase'', printr-o atitudine pozitiva.In editorialul sau, printul Harry a indemnat companiile sa-si foloseasca bugetele de publicitate ''pentru a solicita schimbare acelor activitati care ofera un loc si un instrument sigur de propagare a urii si a dezbinarii''.