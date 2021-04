Printul Harry, omagiu pentru printul Philip: "El a fost bunicul meu: un maestru al fripturilor la gratar, o legenda a persiflarii"

Intr-un comunicat, ducele de Sussex, care, potrivit presei a ajuns in Marea Britanie venind din California - pentru prima data dupa ce s-a retras din randul membrilor activi ai familiei regale -, pentru a asista la funeraliile programate sambata, a salutat in persoana bunicului sau "o stanca a Majestatii Sale regina Elisabeta a II-a , de un devotament inegalabil"."Va fi tinut minte drept cel mai longeviv consort al unui monarh, ca un militar decorat, ca un print si ca un duce", a adaugat printul Harry "Dar pentru mine, la fel ca pentru oricine care a pierdut pe cineva drag sau un bunic de-a lungul acestui an dureros, el a fost bunicul meu: un maestru al fripturilor la gratar, o legenda a persiflarii si un neastamparat pana la final", a mai spus el."Desi as putea sa continui multa vreme in acest stil, stiu ca daca el ar mai fi aici, ne-ar spune, tinand o bere in mana: 'Haideti, terminati odata cu asta!'"."Ne va lipsi teribil de mult si va fi tinut minte pentru totdeauna de natiunea noastra si de lumea intreaga. Meghan, Archie si eu (precum si viitoarea lui stranepoata) vom avea mereu un loc special pentru el in inimile noastre", a adaugat printul Harry. Printul Harry a ajuns duminica seara in Anglia pentru funeraliile bunicului sau , printul Philip, sotul reginei Elizabeth II, care a murit pe 9 aprilie la varsta de 99 de ani. Meghan Markle, sotia lui Harry insarcinata cu al doilea copil, a ramas in California.