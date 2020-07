Printul Harry si sotia lui, Megan, dau in judecata paparazzi, pentru invadarea intimitatii si hartuire

Stabiliti in California in urma cu mai multe luni, tocmai pentru a scapa de tabloidele britanice, cuplul reclama acum "o serie de invadari ale intimitatii unui copil in varsta de 14 luni, in casa lui".Acest proces a fost deschis din dorinta si responsabilitatea oricarui parinte de a face tot ce este necesar pentru a-si apara copiii, arata documentele depuse joi la Curtea Superioara din California.Dupa ce au renuntat la rolurile din familia regala britanica, cei doi si fiul lor, Archie, s-au mutat intr-o localitate din Canada . Apoi, potrivit documentelor depuse in proces,Astfel,, de aceasta data intr-o comunitate pazita, din zona Los Angeles.si, din nou, paparazzi au actionat, insa de aceasta data cu drone si elicoptere, scrie Hollywood Reporter "Unii paparazzi si entitati media au ghidat drone la doar 6 metri deasupra casei, pana la de trei ori pe zi, pentru a obtine fotografii cu cei doi si fiul lor in resedinta lor privata", a scris avocatul Michael Kump in plangere."Altii au apelat la elicoptere, care au zburat deasupra gradinii resedintei, devreme, la ora 05.30, sau la 19.00, trezindu-i pe vecini si pe fiul lor, zi dupa zi. Iar altii au facut gauri in gardul de securitate pentru a privi prin el".Cuplul a ignorat problema pana ce a aflat ca fotografii cu fiul Archie, despre care se spune ca au fost facute in spatiul public, au fost cumparate. Kump a spus ca Archie nu a iesit in public. Harry si Megan spun ca fotografiile sunt intentionat etichetate astfel pentru ca imagini nesolicitate cu un copil facute in casa lui sunt ilegale.Printul Harry si sotia lui nu stiu cine sunt autorii fotografiilor sau cine incearca sa le vanda. Astfel,Ei cer Curtii sa ordone acuzatilor sa predea imaginile, dar si daune compensatorii si punitive."Fotografiile in discutie nu reprezinta stiri. Nu sunt de interes public. Reprezinta hartuire", a mai spus Kump, avocatul familiei.