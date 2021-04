A murit Printul Philip al Marii Britanii. Sotul Reginei Angliei avea 99 de ani

A fost trimis in Scotia pentru a invata

Philip, duce de Edinburgh, conte de Merioneth si baron de Greenwich, cunoscut si sub numele Philip Mountbatten, s-a nascut pe 10 iunie 1921 in Corfu, Grecia, si a detinut titlul de print al Greciei si Danemarcei. El este sotul reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii. Tatal lui a fost printul Andrew al Greciei si Danemarcei (1882-1944), unul dintre fiii regelui George I al Greciei. Mama lui a fost printesa Alice (1885-1969), fiica cea mare a lui Louis Alexander Mountbatten, marchiz de Milford Haven, si a printesei Victoria de Hesse, o nepoata a reginei Victoria.Dupa ce a ajuns in Marea Britanie, a fost trimis in Scotia pentru a invata mai intai la scoala Gordonstoun, in apropiere de Elgin, iar apoi, din 1939, a studiat la Royal Naval College din Dartmouth, Anglia. Din ianuarie 1940 pana la sfarsitul celui de-Al Doilea Razboi Mondial, a luptat pentru Marina britanica in mai multe batalii navale care au avut loc in Marea Mediterana si in Oceanul Pacific.Pe 28 februarie 1947, Philip a devenit cetatean britanic si a renuntat la drepturile sale la tronurile Greciei si Danemarcei, adoptand totodata numele de familie al mamei sale, Mountbatten. In acea perioada a cunoscut-o pe actuala suverana, pe atunci printesa Elisabeta. Casatoria lor a avut loc la Westminster Abbey pe 20 noiembrie 1947. In ajunul nuntii regale, printul Philip a primit titlul de Alteta Regala, alaturi de cele de baron de Greenwich, conte de Merioneth si duce de Edinburgh.Primul copil al cuplului regal, printul Charles Philip Arthur George, s-a nascut in 1948. El a fost urmat de printesa Anne Elizabeth Alice Louise (nascuta in 1950), printul Andrew Albert Christian Edward (nascut in 1960) si printul Edward Anthony Richard Louis (nascut in 1964).Printul Philip si-a continuat serviciul activ in cadrul Marinei Regale, comandand fregata Magpie, pana la ascensiunea pe tron a reginei Elisabeta a II-a pe 6 februarie 1952. Incepand de la acea data, printul a insotit-o pe suverana in activitatile sale oficiale si publice. A participat in medie la 350 de angajamente oficiale pe an in numele casei regale. In 1957 a primit titlul de print al Marii Britanii, iar in 1960 numele lui de familie a fost combinat in mod oficial cu numele de familie al reginei, devenind Mountbatten-Windsor si fiind atribuit de atunci membrilor cu ranguri mai mici in ierarhia familiei regale britanice.Celebru pentru caracterul puternic, dar si pentru gafele si glumele sale mai putin inspirate, alaturi de devotamentul lui fata de coroana britanica, ducele de Edinburgh a exprimat adeseori in public opinii transante, plasand uneori in situatii stanjenitoare o monarhie care incerca sa renunte la imaginea ei traditionala si excesiv de conservatoare.Printul Philip s-a implicat si in numeroase angajamente filantropice. A fost presedintele World Wildlife Fund (WWF) din 1981 pana in 1996, iar programul sau International Award a permis unui numar de peste 6 milioane de tineri adulti sa participe la servicii comunitare, cursuri de dezvoltare a aptitudinilor manageriale si activitati fizice.El a doborat in 2009 recordul de longevitate al consortilor monarhilor britanici, detinut pana atunci de Charlotte, sotia regelui George al III-lea.In 2011, pentru a sarbatori momentul in care sotul ei a implinit varsta de 90 de ani, regina Elisabeta a II-a a acordat titlul de Lord Mare Amiral al Marinei Regale.In mai 2017, Palatul Buckingham a anuntat ca printul Philip, care a fost unul dintre cei mai activi membri ai casei regale, participand la peste 22.000 de aparitii individuale la diverse evenimente, urma sa renunte la angajamentele sale publice incepand din luna august. Ultimul eveniment public individual al printului Philip dateaza din 2 august 2017. De atunci, el a continuat totusi sa o insoteasca pe regina Elisabeta a II-a la aumite evenimente oficiale.Cuplul regal a celebrat in noiembrie 2017 nunta de platina la Castelul Windsor, situat la 30 de kilometri de Londra. Clopotele de la Westminster Abbey, unde Philip si Elisabeta s-au casatorit in 1947, au rasunat cu acea ocazie timp de trei ore, in semn de omagiu adus cuplului regal.