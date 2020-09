Printul William, criticat de activisti pentru ca si-a luat fiul la vanatoare

Printul William, in varsta de 38 de ani, si-a luat fiul, in varsta de sapte ani, la vanatoare in timp ce se afla intr-o vacanta de familie in Scotia, weekendul trecut, scrie Daily Mail.Nu este pentru prima data cand tanarul print urmareste o vanatoare, acest sport fiind o traditie in randul familiilor regale.Cu toate acestea, grupul pentru drepturile animalelor PETA a criticat aceasta miscare, sustinand ca un astfel de sport ar putea provoca "daune psihologice" pentru copiii care asista la uciderea animalelor si ar putea face din George un tanar insensibil la suferinta acestora."Pentru a-l ajuta sa devina un lider responsabil si plin de compasiune, parintii trebuie sa-l invete respectul pentru toate fiintele vii.", spune Directorul PETA, Mimi BekhechiAtat William, cat si fratele sau, printul Harry , au practicat vanatoarea de la o varsta frageda.Insa, de cand a intalnit-o pe Meghan Markel, sotia sa, Harry a vanat mult mai putin, desi a participat la vanatoarea anuala de fazani de la Sandringham in 2018.