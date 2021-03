Noi probleme pentru F-35. Un avion a fost puternic avariat dupa ce munitia a explodat in timpul tragerii

Pagubele depasesc 2.5 milioane de dolari

Din fericire totul s-a sfarsit cu bine, pilotul a reusit sa duca aeronava la sol in siguranta, in ciuda faptului ca aceasta a fost puternic avariata ca urmare a exploziei munitiei.Este vorba despre un F-35B Lighting II Joint Strike Fighter al Marine Corps. Potrivit Business Insider, incidentul a avut loc pe data de 12 martie in timpul unui zbor de antrenament.Sursa citata precizeaza ca munitia de 25 mm - Semi-Armor Piercing High Explosive Incendiary-Tracer (SAPHEI-T) - din tunul GAU-22, de tip Gatling, al aeronavei, a explodat in momentul in care pilotul a efectuat tragerea. Explozia a deteriorat fuselajul avionului de generatia a V-a.Incidentul a fost clasificat de americani ca un accident din "Clasa A". Potrivit reglementarilor, exista patru clase, iar accidentele din "Clasa A" sunt cele mai grave. Asta inseamna ca aeronava a suferit daune de cel putin 2.5 milioane de dolari.Marine Corps a confirmat incidentul. Andrew Wood, purtator de cuvant in cadrul Marine Corps, a precizat ca pilotul a reusit sa duca cu bine aeronava la sol, fiind in afara oricarui pericol.Incidentul este in curs de investigare, autoritatile americane demarand imediat o ancheta.Toate aeronavele F-35, in cele trei versiuni, sunt echipate cu tunuri GAU-22 in diferite configurari. In ceea ce priveste tunul, au existat mai multe probleme cu GAU-22, fiind raportate probleme in ceea ce priveste lovirea tintei. Acest lucru s-a intamplat in luna ianuarie anul trecut, chiar intr-un raport al Pentagonului. Totodata, exista si nenumarate erori de software a GAU-22.Amintim ca programul F-35 a aprins din nou dezbaterea eterna cu privire la cost dupa ce congresmanul democrat Adam Smith, presedintele Comitetului pentru Forte din Camera Reprezentantilor a SUA, a declarat ca ar dori sa opreasca finantarea programului pe care il considera un fel de sac fara fund, referindu-se la "aruncarea banilor". Lockheed Martin anunta la finalul anului trecut ca a gasit o solutionare la cea mai mare problema a avioanelor de generatia a V-a - F-35 Joint Strike Fighter . Este vorba despre varianta F-35A care are probleme tehnice la sistemul OBIGGS, menit sa protejeze aeronava de fulgere.Producatorul aeronavelor stealth a admis, in aceasta vara, situatia tehnica cu care F-35A se confrunta. Presa a scris inca de atunci despre problemele la sistemul OBIGGS intampinate de F-35A si vulnerabilitatea aeronavelor de generatia a V-a in fata fulgerelor.Concret, exista probleme tehnice la sistemul OBIGGS in ceea ce priveste tuburile utilizate pentru circulatia gazului. Menirea OBIGGS este sa inlocuiasca oxigenul din rezervorul avionului cu un gaz inert, astfel incat vaporii de kerosen sa devina neinflamabili.Darren Sekiguchi, unul dintre vicepresedintii Lockheed Martin, citat de DefenseNews, a declarat in aceasta luna, in cadrul unui interviu, ca Lockheed si Departamentul Apararii au ajuns la un o solutie pentru remedierea situatiei tehnice a sistemului OBIGGS.Solutia o reprezinta un sistem care a reusit cu brio sa consolideze tuburile utilizate pentru circulatia gazului. Oficialul american a precizat ca acest sistem deja e implementat la aeronavele F-35A aflate pe linia de productie. Sekiguchi a mai adaugat ca prima aeronava F-35A cu noul sistem care rezolva problema tehnica va fi livrata pana la finalul acestui an.Totodata, se cauta modalitati pentru a implementa noua solutie tehnica care rezolva problemele la sistemul de combustibil al avionului si aeronavelor F-35A care sunt operationale.In prezent exista restrictii in urma carora la o distanta de minimum 40 de kilometri de furtuni ori de zonele in care exista descarcari electrice.Problema pare sa afecteze doar varianta F-35A. Pentru F-35B si F-35C sistemul OBIGGS, utilizat pentru a proteja aeronava de fulgere, este diferit.