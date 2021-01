Procesul de defaimare a lui Alexei Navalnii a fost amanat de justitia rusa

Amenda si pana la cinci ani de inchisoare

Vizat de o ancheta pentru fraude masive

"Curtea a amanat astazi audierea pentru defaimare intrucat Aleksei Navalnii este in detentie si nu a fost adus (la tribunal)", a indicat Mihailova, adaugand ca apararea opozantului rus a sustinut aceasta decizie.Opozantul rus se afla intemnitat intr-o celula pentru 14 zile, in virtutea masurilor de limitare a raspandirii COVID-19.In speta in al carei cadru miercuri a fost amanata sedinta, Navalnii este acuzat ca a difuzat informatii "jignitoare" cu privire la un fost combatant care sprijinise un recent referendum constitutional prin care au fost consolidate puterile lui Vladimir Putin . El risca o amenda si pana la cinci ani de inchisoare, sustinand ca este vorba despre un proces politic.Aleksei Navalnii ar urma sa compara in fata instantei si in 2 februarie pentru a raspunde acuzatiei de incalcare a conditiilor unei condamnari, din 2014, la trei ani si jumatate de inchisoare cu suspendare, pedeapsa care ar putea fi transformata in inchisoare cu executare.El este, de asemenea, vizat de la finalul lunii decembrie de o ancheta pentru "fraude masive", fapta pasibila de o pedeapsa de 10 ani de inchisaore.Navalnii a fost arestat duminica seara, la punctul de control al pasapoartelor de pe aeroportul Seremetievo din Moscova . Desi stia ca ar putea fi arestat la sosirea in Rusia, el a revenit de la Berlin, unde fusese internat in spital din august anul trecut dupa otravirea cu agent neurotoxic Noviciok.CITESTE SI: