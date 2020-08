Procurorul general al Statului New York ii cerceteaza pe Donald Trump si Organizatia Trump pentru manipularea valorii activelor presedintelui SUA

Informatia a fost inclusa intr-un document inregistrat luni la un tribunal al statului New York din Manhattan, prin care procurorul general James cere ca Trump Organization, Eric Trump si altii sa respecte citatiile trimise de biroul ei.Potrivit avocatilor procurorului general, citatiile au fost emise in cadrul "investigatiei civile in curs referitoare la posibile fraude sau ilegalitati", adaugand ca nu s-a stabilit ca a fost incalcata vreo lege.Alan Garten, director juridic al Trump Organization, unde Eric Trump este vicepresedinte executiv, a declarat ca aceasta companie a incercat sa coopereze cu James, care este democrata, in timp ce presedintele republican incearca sa obtina un al doilea mandat."Trump Organization nu a facut nimic gresit. Procurorul general din New York continua sa hartuiasca compania pe masura ce ne apropiem de alegeri (iar inregistrarea acestui document in prima zi a conventiei republicane) confirma inca o data ca investigatia aceasta este doar politica", a afirmat Garten.James a spus ca a inceput investigatia dupa ce fostul avocat personal al lui Donald Trump, Michael Cohen, a afirmat in timpul unei audieri in Congres ca declaratiile financiare ale presedintelui au umflat valoarea unor active, pentru a economisi bani din imprumuturi si asigurari, si a redus valoarea altor active pentru a reduce taxele pe proprietatile imobiliare.Ea a mai spus ca Eric Trump "a fost implicat indeaproape" in una sau mai multe tranzactii analizate si "nu a avut un motiv plauzibil" sa refuze sa depuna marturie in urma citatiei.Sunt investigate patru proprietati, in special una cu o suprafata de 85,8 hectare din Comitatul Westchester, la nord de New York City, numita Seven Springs Estate.James analizeaza o deducere fiscala de 21,1 milioane de dolari pentru Seven Springs, in 2015, dupa donarea unei "servituti de conservare", in urma incapacitatii lui Donald Trump de a construi un teren de golf sau un complex rezidential pe proprietate.Alte proprietati investigate includ 40 Wall Street din Manhattan, Trump National Golf Club din Los Angeles si Trump International Hotel and Tower din Chicago.Procurorul general afirma ca ultima proprietate, care ocupa un sfert de mila de-a lungul Chicago River, a fost omisa din declaratia fiscala ("Statement of Financial Condition") a lui Donald Trump din 2009.James a spus ca "un volum semnificativ de documente citate au fost administrate, dar ca exista un impas in privinta altora"."De luni de zile, Trump Organization a exprimat pretentii lipsite de fundament, intr-un efort de a proteja dovezi de o investigatie legala a afacerilor sale financiare. Au blocat, au retinut documente, au instruit martorii, inclusiv Eric Trump, sa refuze sa raspunda sub juramant la intrebari", a aratat procuroarea.Intr-un litigiu separat, Donald Trump s-a luptat un an de zile pentru a bloca punerea in aplicare a unei citatii a procurorului districtual din Manhattan Cyrus Vance, care cere declaratiile fiscale ale lui Donald Trump aferente unei perioade de opt ani, in legatura cu o ancheta penala.O curte federala de apel va audia argumentele lui Trump pe 1 septembrie, dupa ce un judecator a refuzat sa anuleze citatia procurorului Vance.Curtea Suprema a Statelor Unite a decis luna trecuta ca Trump nu are dreptul la imunitate in investigatia lui Vance.