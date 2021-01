Produse fabricate in Romania, vandute sub eticheta SUA, in mod fals, de compania de aparare Raytheon

Raytheon and Sundstrand have agreed to pay the government about $500,000 to settle allegations that they violated the law by falsely certifying that manufactured materials purchased in Romania were actually of U.S. origin. https://t.co/tLL6AGD3yy - Hartford Courant (@hartfordcourant) January 12, 2021

John H Durham, procuror-sef in statul Connecticut, a anuntat luni ca RAYTHEON TECHONLOGIES CORPORATION ("RTC") si filiala sa, HAMILTON SUNDSTRAND CORPORATION ("HSC"), au incheiat cu guvernul SUA un acord de solutionare prin care s-au angajat ca vor plati 515.6235 USD pentru a rezolva acuzatiile potrivit carora au incalcat "False Claim Act", scrie publicatia DefenseRomania.ro BAA/Buy American Act este o lege care dateaza din 1993 si presupune protejarea afacerilor si a fortei de munca din SUA, restrictionand in general achizitionarea si utilizarea unor produse finite sau a unor materiale care nu sunt clasificate ca fiind de "provenienta interna".Potrivit comunicatului de presa al Departamentului de Justitie, guvernul SUA sustine ca Raytheon si subsidiara sa Hamilston au vandut, in perioada 2006 -2015, diverse bunuri guvernului american in baza unor contracte care includeau conditiile BAA, insa, in cadrul acestor vanzari, au ocolit in mod constient prevederile acestei legi, mentionand in mod fals ca bunurile erau produse in SUA si nu in Romania cum era de fapt.Raytheon si Hamilton Sundstrand au vandut, prin intermediul unui alt contractant, diverse bunuri guvernului SUA in baza unor contracte care contineau specificatii ca acestea trebuie sa fie de provenienta interna si, in cadrul acestor vanzari, au certificat in mod necorespunzator ca bunurile erau de origine interna in temeiul BAA atunci cand bunurile erau fabricate efectiv in Romania.Guvernul SUA sustine ca certificatele si facturile care i-au fost prezentate, atat lui, cat si furnizorului tert au constituit falsuri care contravin prevederilor False Claims Act. Pentru a solutiona aceasta incalcare a legii, cele doua companii au platit 515.625 de euro.Aceasta ancheta a fost efectuata de Serviciul de Investigatii Criminale al Apararii, Oficiul de Investigatii Speciale al Fortelor Aeriene ale SUA si Serviciul Naval de Investigatii Criminale (NCIS).CITESTE SI: