Mai multi profesori din Spania au inceput sa poarte fuste la ore. Ce a generat miscarea de fronda pornita recent

Manuel Ortega, in varsta de 37 de ani, si Borja Velazquez, in varsta de 36 de ani, sunt doi dintre profesorii care si-au abandonat pantalonii pentru imbracamintea tipic feminina, dupa ce unul dintre elevii lor a fost agresat la un curs, luna trecuta. Baiatul a fost batjocorit pentru ca purta un tricou anime la scoala primara Virgen de Sacedon din Valladolid, scrie Metro El a fost numit homosexual si a fost fortat sa schimbe tricoul.Ortega s-a declarat revoltat, iar de la inceputul lunii poarta o fusta la curs, impreuna cu colegul Velazquez, pentru a promova toleranta."O scoala care educa cu respect, diversitate, co-educare si toleranta. Imbraca-te cum vrei! Ne alaturam campaniei #clotheshavenogender", a scris acesta pe Twitter Miscarea a inceput pe 27 octombrie 2020, cand un elev pe nume Mikel Gomez a fost expulzat si a fost trimis la psihologi pentru ca a purtat o fusta la o scoala din Bilbao, Tara Bascilor.De atunci, sute de elevi si profesori s-au alaturat miscarii, pentru a-si manifesta solidaritatea.Profesorii au primit in mare parte laude de la parinti, online, altii i-au criticat, intrebandu-se daca miscarea este necesara.Unul spus: "Nu sunt nici homofob, nici xenofob, nici rasist, nici ceva similar, dar la varsta de 40 de ani imi scapa motivul pentru care baietii merg la scoala in fuste. Este cu adevarat necesar?""Traiasca egalitatea, dar cum de nu ti-ai pus niste tocuri si un pic de rimel la ochi? ... Te rog, nu", a adaugat altcineva.