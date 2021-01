Promisiunile lui Kim Jong Un. Dictatorul anunta ca tara sa va avea relatii bune cu toate tarile

Acest al 8-lea Congres al partidului unic nu a fost anuntat in prealabil si are loc cu mai putin de doua saptamani inaintea investirii lui Joe Biden in functia de presedinte al Statelor Unite.Kim Jong Un a abordat problema unei reasezari a "afacerilor sud-coreene" si a stabilit obiectivul de a "extinde si dezvolta global relatiile externe", potrivit agentiei oficiale nord-coreene de presa KCNA.Dialogul intercoreean a avansat in urma unor summituri in 2018, insa s-a deteriorat ulterior, in contextul in care negocieri cu privire la o dezarmare nucleara a Coreei de Nord se afla intr-un punct mort.Kim Jong Un s-a angajat miercuri, in prima zi a Congresului, la o consolidare si mai mare a capacitatilor militare ale regimului sau.El s-a angajat sa consolideze capacitatile Apararii Coreei de Nord, care a devenit in timpul dictaturii sale o putere nucleara.Intr-un raport prezentat in cadrul Congresului Partidului Muncitorilor din Coreea, Kim Jong Un s-a angajat sa plaseze "capacitatile de aparare ale statului la un nivel superior si sa stabileasca obiective de atins in vederea realizarii acestui lucru", potrivit KCNA.CITESTE SI: